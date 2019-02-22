ФІФА заборонила "Челсі" реєструвати нових футболістів

Фото: "Челсі" зможе підсилитися лише після закінчення сезону 2019/20 (facebook.com/ChelseaFC)

Клуб не зможе підсилитися протягом двох найближчих трансферних вікон

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила лондонському "Челсі" реєструвати нових футболістів в два найближчі трансферні вікна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Тепер "сині" зможуть дозволити собі посилення складу лише після закінчення сезону 2019/20. Клуб також оштрафований на 600 тисяч швейцарських франків.

Таким чином англійська команда покарана за порушення правил міжнародних трансферів неповнолітніх гравців. Всього було виявлено 29 епізодів з порушенням регламенту.

Заборона поширюється на всі команди "Челсі", за винятком жіночої та міні-футбольної команд. Заборона також не поширюється на вихідні трансфери. При цьому поки невідомо, чи поширюватиметься дія на оренди з правом викупу (як, наприклад, з Гонсало Ігуаїном).

Втім, "Челсі" має право оскаржити рішення в апеляційному комітеті ФІФА, а в разі відхилення апеляції - в Спортивному арбітражному суді.

Подібні санкції вже накладали на каталонську "Барселону", а також мадридські "Реал" та "Атлетіко". У зв'язку з цим новачкам команди, серед яких були такі гравці, як Арда Туран і Дієго Коста, довелося чекати півроку, щоб дебютувати за новий клуб.