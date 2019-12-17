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"Челсі" має намір зміцнити атаку після зняття заборони на трансфери

Новини » Спорт     17.12.2019 - 12:23
"Челсі" має намір зміцнити атаку після зняття заборони на трансфери
Фото: футболісти "Челсі" (twitter.com/ChelseaFC)

Клуб має намір витратити 180 млн євро

Футбольний клуб "Челсі" збирається підсилити склад команди в прийдешнє зимове трансферне вікно. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Керівництво лондонської команди готове виділити на нових футболістів приблизно 180 млн євро. Зокрема, "сині" мають намір зміцнити атакуючу лінію і вже склали список кандидатів, які можуть бути придбані.

У список потенційних новачків входять: форвард "Лейпцига" Тімо Вернер, півзахисник дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо, а також нападник "Ліона" Мусса Дембеле. Видання зазначає, що придбати Вернера і Дембеле буде складним завданням, оскільки їх клуби пробилися в плей-офф Ліги чемпіонів.

При цьому, залишити "Челсі" можуть нападник Олів'є Жиру і захисник Маркос Алонсо, які можуть опинитися у міланському "Інтері", а також форвард Педро.

Нагадаємо, що лондонський клуб зможе підписувати новачків у січні, оскільки трансферну заборону було скорочено рішенням Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS).

Клуб подав апеляцію на вирок Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка в лютому заборонила лондонцям реєструвати нових футболістів протягом двох найближчих трансферних періодів за порушення правил переходів молодих гравців.

Зазначимо, клуб не купив жодного гравця перед початком нинішнього сезону, при цьому команду покинули відразу п'ять футболістів.

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