Луческу продовжить працювати з "Динамо" мінімум два найближчі сезони
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.
Про це йдеться на сайті "Динамо".
Відзначається, що у 2020 році румунський фахівець підписав з "Динамо" контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Луческу виграв з "біло-синіми" всі внутрішні трофеї - чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України.
Минулого тижня Суркіс і Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи й під час цієї поїздки обговорили минулий сезон, плани на наступний і погодили активацію опції продовження контракту ще на один рік. Таким чином, угода між тренером і клубом є дійсною до липня 2023 року.
"Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки - це тільки початок нової, переможної сторінки в історії "Динамо", і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху. За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь "Динамо", - прокоментував ситуацію президент "Динамо" Ігор Суркіс.
Нагадаємо, в минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу "Динамо" провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України) - 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок. Команда повернулася в Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи і виграла всі внутрішні трофеї.