"Реал" оголосив про повернення Анчелотті на пост тренера

Контракт Анчелотті розрахований на три сезони. За інформацією ЗМІ, в Мадриді він буде заробляти близько 6 мільйонів євро на рік.

До сьогодні Анчелотті був головним тренером англійського "Евертона". Клуби узгодили суму компенсації за від'їзд тренера в Мадрид.

Анчелотті був тренером "Реала" в 2013-15 роках. З ним мадридці виграли Лігу чемпіонів в сезоні-2013/14, Суперкубок УЄФА-2014, а також Кубок Іспанії-2013/14 і клубний чемпіонат світу в 2014 році.

"Бланкос" завершили сезон на 2-му місці в чемпіонаті Іспанії, поступившись боротьбу за чемпіонство сусідам з "Атлетіко". У Лізі чемпіонів Реал вилетів в півфіналі, поступившись "Манчестер Сіті".