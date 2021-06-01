"Реал" оголосив про повернення Анчелотті на пост тренера
Мадридський "Реал" повернув Карло Анчелотті на посаду головного тренера. Іменитий італієць замінить Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.
Контракт Анчелотті розрахований на три сезони. За інформацією ЗМІ, в Мадриді він буде заробляти близько 6 мільйонів євро на рік.
До сьогодні Анчелотті був головним тренером англійського "Евертона". Клуби узгодили суму компенсації за від'їзд тренера в Мадрид.
Анчелотті був тренером "Реала" в 2013-15 роках. З ним мадридці виграли Лігу чемпіонів в сезоні-2013/14, Суперкубок УЄФА-2014, а також Кубок Іспанії-2013/14 і клубний чемпіонат світу в 2014 році.
"Бланкос" завершили сезон на 2-му місці в чемпіонаті Іспанії, поступившись боротьбу за чемпіонство сусідам з "Атлетіко". У Лізі чемпіонів Реал вилетів в півфіналі, поступившись "Манчестер Сіті".
У травні "Реал" оголосив про відхід Зінедіна Зідана з посади тренера, відпрацювавши свій другий термін в Мадриді. Пізніше він заявив, що причиною відходу стала втрата довіри з боку керівництва "Реала".