ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Челси" назначил дуэт спортивных директоров: каковы их обязанности

Новина українською →
Лондон, Пятница 03 февраля 2023 10:48
"Челси" назначил дуэт спортивных директоров: каковы их обязанности Фото: "Синие" перед одним из матчей Премьер-лиги (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" продолжило обновлять клубный менеджмент. Отныне там будут работать сразу два спортивных директора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Лоуренс Стюарт и Пол Уинстенли – новые спортивные директора "синих". Их работа будет построена на тесном сотрудничестве с тренерским штабом во главе с Грэмом Поттером.

Новые функционеры "Челси" будут контролировать весь спортивный процесс команды. В круг их обязанностей войдет селекция, сбор данных и трансферы. Уинстенли работал в структуре лондонцев с ноября и занимался трансферной стратегией в зимнее окно. Стюарт присоединится к "Челси" в феврале из "Монако", где был техдиректором.

Зимнее трансферное окно стало сверхнасыщенным для "синих". В январе лондонцы подписали 8 новых футболистов, в том числе и украинца Михаила Мудрика. В общей сложности "Челси" потратил на трансферы 329,5 млн евро.

В декабре английский гранд презентовал нового технического директора – Кристофера Вивелля. Он сделал себе имя в Германии, где работал техдиректором и кадровым планировщиком немецкого РБ "Лейпциг". Ранее Вивелль занимал разные должности в "Зальцбурге" и "Хоффенхайме".

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси Чемпионат Англии
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина