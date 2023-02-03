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"Челсі" призначив дует спортивних директорів: які їхні обов'язки

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Лондон, П'ятниця 03 лютого 2023 10:48
"Челсі" призначив дует спортивних директорів: які їхні обов'язки Фото: "Сині" перед одним із матчів Прем'єр-ліги (facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Керівництво лондонського "Челсі" продовжило оновлювати клубний менеджмент. Відтепер там працюватимуть відразу двоє спортивних директорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Лоуренс Стюарт і Пол Вінстенлі – нові спортивні директори "синіх". Їхня робота буде побудована на тісній співпраці з тренерським штабом на чолі з Гремом Поттером.

Нові функціонери "Челсі" контролюватимуть увесь спортивний процес команди. До кола їхніх обов'язків увійде селекція, збір даних і трансфери. Вінстенлі працював у структурі лондонців із листопада та займався трансферною стратегією у зимове вікно. Натомість Стюарт приєднається до "Челсі" в лютому з "Монако", де був техдиректором.

Зимове трансферне вікно було наднасиченим для "синіх". У січні лондонці підписали 8 нових футболістів, зокрема і українця Михайла Мудрика. Загалом "Челсі" витратив на трансфери 329,5 млн євро.

У грудні англійський гранд презентував нового технічного директора – Крістофера Вівелля. Він зробив собі ім'я в Німеччині, де працював техдиректором і кадровим планувальником німецького РБ "Лейпциг". Раніше Вівелль займав різні посади в "Зальцбурзі" та "Хоффенхаймі".

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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