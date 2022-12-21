"Челси" представил нового технического директора: он сделал себе имя в Бундеслиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

36-летний немецкий специалист – новый технический директор "пенсионеров". Последние два года он работал техдиректором и кадровым планировщиком немецкого РБ "Лейпциг".

"Мы счастливы, что Кристофер берет на себя эту важную руководящую роль в клубе. Его работа в Германии и Австрии говорит за себя. Мы уверены, что он продолжит свой потрясающий путь здесь, в "Челси". Он будет оказывать большую поддержку Грэму и группе акционеров и сыграет значительную роль в продвижении нашего общего видения клуба", – заявил Боэли.

Вивелль после игровой карьеры в немецкой трясине попал в структуру "Хоффенхайма". Там он являлся видеоаналитиком молодежной команды, скаутом и аналитиком матчей дубля и первой команды. Осенью 2015 года оказался в "Ред Булл Зальцбург" в роли директора скаутского отдела. В "Лейпциг" ушел с должности спортивного координатора гранда Австрии.

С момента смены владельца летом в "Челси" продолжаются кадровые изменения. В частности, осенью новым главным тренером команды стал Грэм Поттер, а недавно Лоуренс Стюарт был назначен одним из директоров лондонцев.