"Челси" представил нового технического директора: он сделал себе имя в Бундеслиге
Новый владелец лондонского "Челси" Тодд Боэли продолжил кадровую революцию на "Стэмфорд Бридж", отдав Кристоферу Вивелью важный пост в менеджменте английского гранда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
36-летний немецкий специалист – новый технический директор "пенсионеров". Последние два года он работал техдиректором и кадровым планировщиком немецкого РБ "Лейпциг".
"Мы счастливы, что Кристофер берет на себя эту важную руководящую роль в клубе. Его работа в Германии и Австрии говорит за себя. Мы уверены, что он продолжит свой потрясающий путь здесь, в "Челси". Он будет оказывать большую поддержку Грэму и группе акционеров и сыграет значительную роль в продвижении нашего общего видения клуба", – заявил Боэли.
Вивелль после игровой карьеры в немецкой трясине попал в структуру "Хоффенхайма". Там он являлся видеоаналитиком молодежной команды, скаутом и аналитиком матчей дубля и первой команды. Осенью 2015 года оказался в "Ред Булл Зальцбург" в роли директора скаутского отдела. В "Лейпциг" ушел с должности спортивного координатора гранда Австрии.
С момента смены владельца летом в "Челси" продолжаются кадровые изменения. В частности, осенью новым главным тренером команды стал Грэм Поттер, а недавно Лоуренс Стюарт был назначен одним из директоров лондонцев.
Chelsea FC is pleased to announce the appointment of Christopher Vivell as the club's new technical director.— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2022
К слову, ранее "Борнмут" перешел от российского владельца в руки консорциума из США.
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