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Абрамович, Сечін і Дерипаска: Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ

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Лондон, Четвер 10 березня 2022 11:30
Абрамович, Сечін і Дерипаска: Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ Фото: російський олігарх Роман Абрамович (RBC ru)
Автор: Сергей Новиков

Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України. Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Повідомляється, що накладено санкції приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд до країни.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набирає чинності наступного тижня, дозволить уряду Великобританії рухатися далі і швидше щодо санкцій.

Загалом під британські санкції потрапили:

  • Роман Абрамович - володіє футбольним клубом "Челсі", має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" і "Норильський нікель"
  • Олег Дерипаска - володіє частками в En+ Group
  • Ігор Сечін - генеральний директор "Роснефти"
  • Андрій Костін - голова правління банку ВТБ
  • Олексій Міллер - генеральний директор енергетичної компанії "Газпром"
  • Микола Токарєв - президент російської державної компанії "Транснефть"
  • Дмитро Лебедєв - голова ради директорів "Банку Росія"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Абрамович вирішив продати лондонський футбольний клуб "Челсі" і передати виручені кошти фонду для підтримки України.

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