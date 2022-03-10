Абрамович, Сечін і Дерипаска: Британія ввела санкції проти семи олігархів з РФ

Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України . Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду .

Повідомляється, що накладено санкції приблизно на 15 млрд фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів), якими володіють ці олігархи. Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд до країни.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набирає чинності наступного тижня, дозволить уряду Великобританії рухатися далі і швидше щодо санкцій.

Загалом під британські санкції потрапили: