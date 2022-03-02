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Абрамович продає "Челсі". Гроші підуть на допомогу Україні

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Лондон, Середа 02 березня 2022 20:40
Абрамович продає "Челсі". Гроші підуть на допомогу Україні Фото: мільярдер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський мільярдер Роман Абрамович прийняв рішення продати Лондонський футбольний клуб"Челсі". Бізнесмен також заявив, що на виручені гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Абрамовича, опублікованому на сайті клубу.

"У поточній ситуації я прийняв рішення продати клуб, так як вважаю, що це в інтересах команди, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів", - йдеться в заяві бізнесмена.

Абрамович додав, що продаж "Челсі" не буде пришвидшений. Угода пройде відповідно до встановленої процедури. Мільярдер підкреслив, що футбол для нього ніколи не був ні бізнесом, ні грошима, а чистою пристрастю до гри та клубу.

"Я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвувані всі чисті прибутки від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні", - уточнив Абрамович.

За його словами, фонд направить гроші на задоволення невідкладних та невідкладних потреб жертв російської агресії проти України. Крім того, кошти планується використати для відновлення країни, яка постраждала від війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо про готовність Абрамовича продати "Челсі". ЗМІ зазначали, що бізнесмен може продати клуб, щоб команда не потрапила під жорсткі санкції Великої Британії.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові санкції ЄС та США проти Росії.

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