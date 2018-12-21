"Челсі" та "Мілан" можуть обмінятися форвардами

Фото: Гонсало Ігуаїн (acmilan.com)

Гонсало Ігуаїна хочуть обміняти на Альваро Морату

Футбольні клуби "Челсі" та "Мілан" прагнуть вирішити проблеми в атаці шляхом обміну форвардами. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Гонсало Ігуаїн, який належить "Ювентусу" і виступає за "Мілан" на правах оренди, може перебратися в "Челсі". Для цього міланському клубу потрібно буде активувати опцію з викупу контракту форварда у "Ювентуса" за 35 млн євро.

Замість Ігуаїна лондонці готові відправити в "Мілан" Альваро Морату. 26-річний іспанець добре себе проявив в Серії А, виступаючи за "Ювентус".

У поточному сезоні Ігуаїн і Мората забили по сім м'ячів. Аргентинцеві для цього знадобилося 17 матчів, а іспанцеві - 21 поєдинок.

Нагадаємо, італійські футбольні клуби "Ювентус" і "Мілан" влітку оголосили про обмін, в який включені троє гравців.