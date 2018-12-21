"Челси" и "Милан" могут обменяться форвардами

Фото: Гонсало Игуаин (acmilan.com)

Гонсало Игуаина хотят обменять на Альваро Морату

Футбольные клубы "Челси" и "Милан" стремятся решить проблемы в атаке путем обмена форвардами. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Гонсало Игуаин, который принадлежит "Ювентусу" и выступает за "Милан" на правах аренды, может перебраться в "Челси". Для этого миланскому клубу нужно будет активировать опцию по выкупу контракта форварда у "Ювентуса" за 35 млн евро.

Вместо Игуаина лондонцы готовы отправить в "Милан" Альваро Морату. 26-летний испанец хорошо себя проявил в Серии А, выступая за "Ювентус".

В текущем сезоне Игуаин и Мората забили по семь мячей. Аргентинцу для этого понадобилось 17 матчей, а испанцу - 21 поединок.

Напомним, итальянские футбольные клубы "Ювентус" и "Милан" летом объявили об обмене, в который включены трое игроков.