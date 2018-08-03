"Ювентус" і "Мілан" оголосили про угоду з обміну трьома футболістами

Новини Спорт 03.08.2018 - 10:20
Фото: (acmilan.com)
Фото: (acmilan.com)

Узгоджені трансфери Ігуаїна, Бонуччі і Кальдари

Італійські футбольні клуби "Ювентус" і "Мілан" оголосили про обмін, в який включені троє гравців. Як повідомляється на сайтах обох клубів, захисник Леонардо Бонуччі повернеться в туринський клуб, а захисник Маттіа Кальдара і нападаючий Гонсало Ігуаїн відправляться в Мілан.

Бонуччі влітку 2017 року перейшов до "Мілана" з "Ювентуса". У минулому сезоні 31-річний футболіст зіграв 51 матч і забив два голи. Гравець підписав п'ятирічний контракт з "Ювентусом".

Орендна угода Ігуаїна з "Міланом" розрахований на один сезон і містить опцію подальшого викупу гравця. У минулому сезоні Ігуаїн забив 23 м'ячі в 50 матчах за "Ювентус".

Кальдара є гравцем "Юве" з 2017 року. У минулому сезоні він виступав на правах оренди за "Аталанту" та провів за клуб з Бергамо 34 зустрічі, в яких забив три голи.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно "Арсенал", "Боруссія" та "Челсі" обмінялися форвардами.

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Теги:  Ювентус,  Милан,  Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС