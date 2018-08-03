"Ювентус" і "Мілан" оголосили про угоду з обміну трьома футболістами
Узгоджені трансфери Ігуаїна, Бонуччі і Кальдари
Італійські футбольні клуби "Ювентус" і "Мілан" оголосили про обмін, в який включені троє гравців. Як повідомляється на сайтах обох клубів, захисник Леонардо Бонуччі повернеться в туринський клуб, а захисник Маттіа Кальдара і нападаючий Гонсало Ігуаїн відправляться в Мілан.
Ufficiale: #GH9 & #MC33 https://t.co/wsaaByT2w9— AC Milan (@acmilan) August 2, 2018
Бонуччі влітку 2017 року перейшов до "Мілана" з "Ювентуса". У минулому сезоні 31-річний футболіст зіграв 51 матч і забив два голи. Гравець підписав п'ятирічний контракт з "Ювентусом".
Bentornato, Leo!— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2018
https://t.co/5IGreHxfX9#WelcomeToJU pic.twitter.com/IO5D6p6khU
Орендна угода Ігуаїна з "Міланом" розрахований на один сезон і містить опцію подальшого викупу гравця. У минулому сезоні Ігуаїн забив 23 м'ячі в 50 матчах за "Ювентус".
Look who's in Milan ready for medicals...— AC Milan (@acmilan) August 2, 2018
Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...
@G_Higuain
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Кальдара є гравцем "Юве" з 2017 року. У минулому сезоні він виступав на правах оренди за "Аталанту" та провів за клуб з Бергамо 34 зустрічі, в яких забив три голи.
Undergoing medicals looking smart— AC Milan (@acmilan) August 2, 2018
Visite mediche anche per Mattia Caldara pic.twitter.com/GEKFlUPF4W
Нагадаємо, у зимове трансферне вікно "Арсенал", "Боруссія" та "Челсі" обмінялися форвардами.