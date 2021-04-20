У Суперлізі можуть змінити тривалість футбольних матчів

Організатори скандальної Суперліги можуть змінити тривалість футбольних матчів. На думку президента мадридського "Реала" і нового турніру Флорентіно Переса, нинішня молодь вважає, що футбольні матчі йдуть занадто довго.

За його словами, для "порятунку спорту" необхідно змінити тривалість матчів. Це дозволить популяризуватися футбол, інтерес до якого втрачає сучасна молодь.

"Зараз юнаки грають на PlayStation і їм здається, що футбольні матчі йдуть занадто довго. Нам потрібно змінити щось, щоб врятувати наш вид спорту. Інколи ми не розуміємо дітей, онуків чи молодих політиків. Річ у тому, що люди з різних поколінь відрізняються один від одного, тому ми повинні спробувати зрозуміти всіх. Нам треба обміркувати ці зміни", - заявив Перес.