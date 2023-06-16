Не дожидаясь решений от ЕС. Литва запретит транзит бытовой техники через Беларусь и Россию

"На следующей неделе Литва в одностороннем порядке объявит о запрете поставок около 60 товаров двойного назначения, которые не включены в санкционный список ЕС", - заявила Армонайте.

По ее словам, товары, прежде всего бытовая электроника, потенциально могут проходить транзитом через соседнюю Беларусь и использоваться российскими военными.

Меры, которые могут вступить в силу в следующем месяце, являются частью более широких усилий ЕС по пресечению попыток России обойти санкции. Речь идет и об ограничении на транзит многих товаров через третьи страны или через Россию.

Bloomberg сообщало, что Россия получила партии передовых микросхем и интегральных схем, произведенных в ЕС и союзных странах, через такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

"У нас есть данные, свидетельствующие о том, что некоторые из товаров могут быть использованы на войне в Украине и могут оказаться на поле боя. Мы хотим, чтобы территорию Литвы не использовали для этой цели", - добавила министр.

Сигнал для ЕС

В странах ЕС, граничащих с Россией и Беларусью, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии, при этом многие товары остаются в России или реэкспортируются в Россию.

Министр сказала, что надеется, что подобные меры в конце концов будут приняты во всем блоке из 27 членов. Правительство также ведет переговоры с Латвией, Эстонией, Финляндией и Норвегией о совместных усилиях в этом направлении.

Польша в этом месяце запретила въезд грузовых автомобилей и прицепов, зарегистрированных в Беларуси и России. В рамках своего последнего пакета санкций, который может быть одобрен уже на следующей неделе, ЕС намерен запретить транзит многих товаров в третьи страны через Россию. Запрет будет распространяться на ряд технологий и других товаров, в частности на несколько типов транспортных средств.

Масштабы обхода санкций РФ

По словам координатора санкций в Государственном департаменте США О'Брайена, которого цитирует Politico, проблема заключается в том, что европейские компании продают материалы другим странам. А они, в свою очередь, перепродают материалы в Россию.

11-й пакет санкций ЕС против России

В настоящее время ЕС работает над 11-м пакетом антироссийских санкций. Упор в этом пакете делается на то, чтобы ограничить возможности другим странам помогать России обходить санкции, введенные ЕС. Ранее сообщалось, что ЕС может принять 11-й пакет санкций против РФ до конца мая, но Венгрия и Греция уже не в первый раз блокируют новые санкции против Кремля.