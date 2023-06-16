Не чекаючи рішень від ЄС. Литва заборонить транзит побутової техніки через Білорусь і Росію

"Наступного тижня Литва в односторонньому порядку оголосить про заборону постачань приблизно 60 товарів подвійного призначення, які не внесено до санкційного списку ЄС", - заявила Армонайте.

За її словами, товари, насамперед побутова електроніка, потенційно можуть проходити транзитом через сусідню Білорусь і використовуватися російськими військовими.

Заходи, які можуть набути чинності наступного місяця, є частиною ширших зусиль ЄС щодо припинення спроб Росії обійти санкції. Йдеться і про обмеження на транзит багатьох товарів через треті країни або через Росію.

Bloomberg повідомляло, що Росія отримала партії передових мікросхем та інтегральних схем, вироблених у ЄС і союзних країнах, через такі країни, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

"У нас є дані, які свідчать про те, що деякі з товарів можуть бути використані на війні в Україні та можуть опинитися на полі бою. Ми хочемо, щоб територію Литви не використовували для цієї мети", - додала міністр.

Сигнал для ЄС

У країнах ЄС, що межують з Росією і Білоруссю, спостерігається сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії, при цьому багато товарів залишаються в Росії або реекспортуються в Росію.

Міністр сказала, що сподівається, що подібні заходи зрештою будуть прийняті в усьому блоці з 27 членів. Уряд також веде переговори з Латвією, Естонією, Фінляндією та Норвегією про спільні зусилля в цьому напрямку.

Польща цього місяця заборонила в'їзд вантажних автомобілів і причепів, зареєстрованих у Білорусі та Росії. У рамках свого останнього пакета санкцій, який може бути схвалений вже наступного тижня, ЄС має намір заборонити транзит багатьох товарів у треті країни через Росію. Заборона поширюватиметься на низку технологій та інших товарів, зокрема на кілька типів транспортних засобів.

Масштаби обходу санкцій РФ

За словами координатора санкцій у Державному департаменті США О'Брайєна, якого цитує Politico, проблема полягає в тому, що європейські компанії продають матеріали іншим країнам. А вони, своєю чергою, перепродують матеріали до Росії.

11-й пакет санкцій ЕС проти Росії

На цей момент ЄС працює над 11-м пакетом антиросійських санкцій. Наголос в цьому пакеті робиться на те, щоб обмежити можливості іншим країнам допомагати Росії обходити санкції, введені ЄС. Раніше повідомлялося, що ЄС може прийняти 11-й пакет санкцій проти РФ до кінця травня, але Угорщина та Греція вже не вперше блокує нові санкції проти Кремля.