Жду в Варшаве: Кароль Навроцкий пригласил Зеленского в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Прагу заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в Варшаве и выразил надежду, что он примет приглашение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wiadomosci .
На пресс-конференции в понедельник, 24 ноября, после встречи в Праге президентов Польши и Чешской Республики спросили о мирном плане США для Украины.
Петр Павел отметил, что первоначальные оценки плана "не были вполне положительными", однако добавил, что приветствует переговоры в Женеве.
"Я очень рад, что Европа принимает в этом участие. Было бы очень сложно рассматривать достижение мира в Украине, прекращение войны без участия Европы, или по крайней мере ее основных государств, которые будут представлять европейские интересы", - отметил Павел.
Кароль Навроцкий добавил, что рассматривает РФ как государство, которое не придерживается своих договоренностей и поэтому представляет угрозу для любого потенциального мира, который может быть подписан
"Нет сомнений, что в интересах европейских стран, включая Польшу, стремиться к длительному миру, а не такому миру, который позволил бы Российской Федерации мобилизовать свои ресурсы и начать очередную войну в ближайшие годы или десятилетия", - сказал он.
Навроцкий выразил убеждение, что единственный человек в мире, который готов заставить Российскую Федерацию заключить мир, - это президент США Дональд Трамп.
Президентов Польши и Чехии также спросили о возможном совместном визите в Украину.
"Мы вообще это не обсуждали, но если бы что-то подобное планировалось в будущем, я точно не был бы против", - сказал Петр Павел.
"Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что президент Зеленский примет мое приглашение", - добавил Навроцкий.
В конце октября руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял: если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с польским лидером Каролем Навроцким, то он должен сам приехать в Варшаву.
На вопрос, стоит ли, учитывая больший политический опыт Зеленского, Навроцкому первым посетить президента Украины, Пшидач заявил: "В дипломатии таких правил нет".
Ранее РБК-Украина писало о том, что президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал "мирный план" США. Он отметил, что любые мирные планы сначала должны быть одобрены Украиной и не должны вознаграждать агрессора.
Навроцкий добавил, что все предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать один важный факт. Россия - это государство, которое не выполняет соглашения и не держит слово.