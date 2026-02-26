Не ждите падения Путина: Буданов назвал единственный безопасный сценарий для Украины

"Смена режимов в России не изменила ее сущности. Независимо от ее нынешнего названия ее основная идеология не изменилась", - подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание, что российские власти ни в царскую эпоху, ни в советскую, ни сейчас не ставили себе цель улучшить условия жизни своих граждан.

"В целом политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", - сказал Буданов.

Руководитель ОП добавил, что на территории России должны возникнуть несколько региональных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа.

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее", - отметил Буданов.