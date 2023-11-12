Ждал пересечения границы. В Польше перед пунктом пропуска умер водитель фуры

Отмечается, что 54-летний мужчина 11 ноября приехал на парковку в Хелме и остался ожидать там пересечения границы.

"Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", - рассказал Деркач.

Протест на границе Польши

6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку. Поэтому наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

Сейчас пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки перевозчики требуют выполнения нескольких условий.

На третий день забастовки более 1700 фур "застряли" на границе с Украиной.

Сегодня стало известно, чтоУкраина проведет встречу с представителями польских властей и перевозчиками по разблокированию пунктов пропуска, которая состоится в понедельник, 13 ноября.