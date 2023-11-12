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Чекав на перетин кордону. У Польщі перед пунктом пропуску помер водій фури

Неділя 12 листопада 2023 00:10
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Чекав на перетин кордону. У Польщі перед пунктом пропуску помер водій фури Фото: в Польщі перед пунктом пропуску в черзі помер український водій (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Український водій, який планував перетнути кордон помер у своїй вантажівці перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин” 11 листопада. Це сталось на парковці міста Хелм.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зазначається, що 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в Хелмі та залишився очікувати там на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини", - розповів Деркач.

Протест на кордоні Польщі

6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк. Через це спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною.

Наразі пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Для припинення страйку перевізники вимагають виконання кількох умов.

На третій день страйку більш як 1700 фур "застрягли" на кордоні з Україною.

Сьогодні стало відомо, що Україна проведе зустріч з представниками польської влади та перевізниками щодо розблокування пунктів пропуску, яка відбудеться в понеділок, 13 листопада.

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