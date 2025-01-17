Ждать вызова не надо. "Ограниченно годных" предупредили о штрафе за непрохождение ВВК

Военнообязанные, которых ранее признали ограниченно годными, до 5 февраля должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, иначе будут обязаны заплатить штраф. При этом на прохождение ВВК их не будут вызывать, это нужно сделать самостоятельно.
Об этом комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Стоит отметить, что у военнообязанных, которых ранее признали ограниченно годными, остается менее трех недель, чтобы пройти ВВК. Это необходимо сделать до 5 февраля, иначе они получат штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Вениславский напомнил, что согласно новому закону, в Украине отменен термин "ограниченно годный". Также в переходных положениях закона четко закреплено, что в течение 9 месяцев те лица, которые были признаны "ограниченно годными" ранее, они обязаны пройти повторно ВВК, чтобы определить, годны ли они или нет к военной службе по новым нормам.
"Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественно возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. Какого-то отдельного регулирования на уровне Кабмина это не требует. Здесь никакой коллизии нет", - сказал нардеп.
По его словам, нет никаких юридических оснований, чтобы оспаривать или оправдываться, что в течение 9 месяцев не было возможности пройти повторно ВВК.
"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил воинского учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена административная ответственность, которая действует уже десяток лет", - отметил Вениславский.
Он пояснил, что постановление Кабмина, которое предусматривает вызов по повестке, означает, что происходят мобилизационные мероприятия. Однако это другой закон, который предусматривает, что в случае призыва гражданина, который является военнообязанным, он должен получить повестку и пройти ВВК.
"Мы говорим о другой категории, которых не надо вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", - добавил нардеп.
Напомним, 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон №3621-IX о внесении изменений в законодательство по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который отменил статус "ограниченно годный".
В соответствии с пунктом 2 заключительных и переходных положений данного закона установлено, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат повторному медицинскому осмотру - с целью определения пригодности к военной службе.
Итак, граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. Подробнее о штрафах за непрохождение ВВК - в материале РБК-Украина.
Добавим, ранее в Минобороны назвали сроки реформы ВВК, которая будет проходить в три этапа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.