Ждать вызова не надо. "Ограниченно годных" предупредили о штрафе за непрохождение ВВК

Стоит отметить, что у военнообязанных, которых ранее признали ограниченно годными, остается менее трех недель, чтобы пройти ВВК. Это необходимо сделать до 5 февраля, иначе они получат штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Вениславский напомнил, что согласно новому закону, в Украине отменен термин "ограниченно годный". Также в переходных положениях закона четко закреплено, что в течение 9 месяцев те лица, которые были признаны "ограниченно годными" ранее, они обязаны пройти повторно ВВК, чтобы определить, годны ли они или нет к военной службе по новым нормам.

"Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественно возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. Какого-то отдельного регулирования на уровне Кабмина это не требует. Здесь никакой коллизии нет", - сказал нардеп.

По его словам, нет никаких юридических оснований, чтобы оспаривать или оправдываться, что в течение 9 месяцев не было возможности пройти повторно ВВК.

"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил - дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства. А ответственность за нарушение правил воинского учета, а это одни из составляющих этих правил, установлена административная ответственность, которая действует уже десяток лет", - отметил Вениславский.

Он пояснил, что постановление Кабмина, которое предусматривает вызов по повестке, означает, что происходят мобилизационные мероприятия. Однако это другой закон, который предусматривает, что в случае призыва гражданина, который является военнообязанным, он должен получить повестку и пройти ВВК.

"Мы говорим о другой категории, которых не надо вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", - добавил нардеп.