Чекати виклик не треба. "Обмежено придатних" попередили про штраф за непроходження ВЛК

Варто зазначити, що у військовозобов'язаних, яких раніше визнали обмежено придатними, залишається менш як три тижні, щоб пройти ВЛК. Це необхідно зробити до 5 лютого, інакше вони отримають штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Веніславський нагадав, що згідно з новим законом, в Україні скасовано термін "обмежено придатний". Також в перехідних положеннях закону чітко закріплено, що протягом 9 місяців ті особи, які були визнані "обмежено приданими" раніше, вони зобов'язані пройти повторно ВЛК, щоб визначити, чи вони придатні, чи ні до військової служби за новими нормами.

"Цей закон набув чинності. 9 місяців спливає. Відповідно, природно виникає питання до тих, хто не виконав вимогу закону. Якогось окремого регулювання на рівні Кабміну це не потребує. Тут жодної колізії немає", - сказав нардеп.

За його словами, немає жодних юридичних підстав, щоб оскаржувати чи виправдовуватися, що протягом 9 місяців не було можливості пройти повторно ВЛК.

"Громадяни мали час, щоб виконати вимогу закону. Хто не виконав - далі буде притягатися до відповідальності за не виконання тих чи інших положень законодавства. А відповідальність за порушення правил військового обліку, а це одні зі складових цих правил, встановлена адміністративна відповідальність, яка діє вже десяток років", - зазначив Веніславський.

Він пояснив, що постанова Кабміну, яка передбачає виклик через повістку, означає, що відбуваються мобілізаційні заходи. Однак це інший закон, який передбачає, що у випадку призову громадянина, який є військовозобов'язаним, він має отримати повістку і пройти ВЛК.

"Ми говоримо про іншу категорію, яких не треба викликати, бо їх ніхто не мобілізує. Вони мали виконати норму закону та прийти на ВЛК", - додав нардеп.