С 6 февраля начнут штрафовать. В ТЦК сообщили, кому нужно успеть пройти ВВК

В черкасском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) напомнили, что некоторым из граждан Украины нужно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТЦК и СП в Facebook.

Кому именно и в какой срок нужно повторно пройти ВВК

В черкасском областном ТЦК и СП напомнили, что 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон №3621-IX о внесении изменений в законодательство насчет обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который отменил статус "ограниченно годный".

"В соответствии с пунктом 2 заключительных и переходных положений данного закона установлено, что граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона подлежат повторному медицинскому осмотру - с целью определения пригодности к военной службе", - объяснили в ТЦК.

Следовательно, граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.

Для организации медицинского осмотра и уточнения всех деталей украинцам советуют обратиться в ТЦК и СП по месту жительства.

Публикация ОТЦК и СП (скриншот: facebook.com/CherkasyTCK)

Пресс-секретарь черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии местному изданию "Про все" рассказала, что сейчас ограниченно годным украинцам вручают повестки, чтобы они прошли ВВК.

Однако некоторые из граждан не ждут повестки и самостоятельно идут на ВВК.

"Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, то можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК", - поделилась она.

Другой вариант, по словам пресс-секретаря, когда военнообязанный человек может получить соответствующее распоряжение от предприятия, на котором работает.

Кривошея добавила, что уже с 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.

"Есть временные ограничения, когда люди должны прийти... На следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета", - уточнила она.

Представительница ТЦК объяснила, что это - общая статья, поэтому штраф одинаковый для всех - от 17 до 25,5 тысячи гривен.

"В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке", - отметила специалист.

По ее словам, пройти ВВК должны и военные - чтобы определить их пригодность к дальнейшей службе.

"Эта норма касается не только военнообязанных, но и военнослужащих... Если было ранение, или ограниченно годен, то они так же проходят ВВК", - пояснила Кривошея.

Те из военных, кто имел статус "ограниченно годный", при условии улучшения состояния здоровья, будут служить и в дальнейшем.

"Кто-то получил ранение, тогда сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ. В нашем, например, подразделении нет полностью непригодных, ведь непригодные люди по закону не могут служить ни в боевом, ни в тыловом подразделении. То есть прохождение ВВК - это не только проблема военнообязанных. Просто это надо сделать, и все", - подчеркнула пресс-секретарь.

В завершение она посоветовала украинцам не ждать повестки, а пройти повторное ВВК самостоятельно - чтобы избежать вероятности получить штраф.

Кроме того, военно-врачебную комиссию должны пройти и годные к военной службе граждане - если последний раз они были там более года назад.