Минобороны назвало сроки реформы ВВК: первый этап - уже в конце февраля

Минобороны раскрыло детали реформы электронного ВВК, которая будет проходить в три этапа. Первая часть реформы начнется уже в конце февраля этого года.

Черногоренко рассказала, что новая архитектура реформы будет реализована в три этапа. Первый этап, по ее словам, предусматривает полную реализацию на стороне Минобороны и состоит из двух важных цифровых преимуществ.

"Первое - возможность сформировать электронное направление на ВВК через "Резерв+". Почему это важно? Потому что сейчас, чтобы получить направление надо физически пойти в ТЦК и стоять в очереди, чтобы получить бумажку. С 28 февраля это уйдет в историю, потому что можно будет сделать это через "Резерв+", - пояснила заместитель министра.

Для тех, кто предпочитает бумажный формат, будет сохранена возможность получить направление в бумажном виде.

Второй важной частью первого этапа является переход на электронную форму постановлений ВВК. Черногоренко объяснила, что после обновления все постановления будут фиксироваться в электронном виде и направляться в реестр Оберіг, что значительно упростит процесс.

"Следующий этап реформы мы делаем с Минздравом. Это когда человек сможет проходить ВВК в любом удобном для него медицинском учреждении. Эта информация будет направляться автоматически в Минобороны и не будет очередей и коллапсов на ВВК", - пояснила она.

По данным заместителя министра, реформа будет реализована в течение первого полугодия этого года.