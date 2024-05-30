Ждать жару? Синоптик рассказала о погоде на завтра и в первые дни лета

Последний день весны, 31 мая, не обойдется без дождей с грозами. А лето в Украине начнется с 30-градусной жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Завтра, 31 мая, в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах возможно шквалистое усиление ветра на западе, севере, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях, западных районах Черкасской области, также при грозах возможны местами сильные ливни", - рассказала она.

К тому же, по данным синоптика, на востоке ожидаются локальные дожди, грозы.

"На юге дожди только в Одесской области. На Полтавщине, в Кропивницком с районами, Днепропетровщине - без существенных осадков", - отметила Диденко.

Жаркая погода предполагается на востоке и юго-востоке, +26...+29, местами до +30 градусов. На остальной территории Украины +22...+26 градусов.

Погода в Киеве и на ближайшие дни в Украине

Погода в Киеве 31 мая будет достаточно свежей, около +22, +23 градусов. В столице весна завершится локальными грозовыми дождями.

А вот лето в Украине будет дебютировать жарой. 1-2 июня ожидается +27....+32 градуса, разве что чуть ниже будет в западной части, +23....+26 градусов.