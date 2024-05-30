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Чекати на спеку? Синоптик розповіла про погоду на завтра та в перші дні літа

Україна, Четвер 30 травня 2024 13:41
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Чекати на спеку? Синоптик розповіла про погоду на завтра та в перші дні літа Фото: якою буде погода в Україні 31 травня та на вихідних в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Останній день весни, 31 травня, не обійдеться без дощів із грозами. А літо в Україні розпочнеться із 30-градусної спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра, 31 травня, в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, при грозах можливе шквалисте посилення вітру на заході, півночі, у Вінницькій, Житомирській, Київській областях, західних районах Черкащини, також при грозах можливі місцями сильні зливи", - розповіла вона.

До того ж, за даними синоптика, на сході очікуються локальні дощі, грози.

"На півдні дощі лише на Одещині. На Полтавщині, у Кропивницькому з районами, Дніпропетровщині - без істотних опадів", - зазначила Діденко.

Спекотна погода передбачається на сході та південному сході, +26....+29, місцями до +30 градусів. На решті території України +22...+26 градусів.

Погода в Києві та на найближчі дні в Україні

Погода у Києві 31 травня буде досить свіжою, близько +22, +23 градусів. У столиці весна завершиться локальними грозовими дощами.

А ось літо в Україні дебютуватиме спекою. 1-2 червня очікується +27....+32 градуси, хіба що трохи нижче буде в західній частині, +23....+26 градусів.

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