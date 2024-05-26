Будет интересно. Синоптики рассказали о погоде в Украине до конца весны

Новая рабочая неделя станет последней в мае 2024. При этом третий месяц весны решил не уходить без "сюрпризов".

Понедельник, 27 мая

В понедельник, 27 мая, в Украине дожди с грозами "отхватят" приличный кусок Украины - от запада, за исключением Львовской, Волынской и Ровенской областей, пойдут полосой в центральные области, что ближе к югу, до Черкассой области, без Киева и региона, остановясь на Запорожской области, одновременно зальют весь юг.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет держаться в пределах +11…+13 градусов. Местами ночные градусы поднимутся до отметок +12…+14 (преимущественно в центре и на востоке), а где-то будут опускаться, но не критично - до +10…+12 градусов (например, в Ровенской области и на Прикарпатье). Естественно, что на юге ночью будет теплее, чем в других регионах - максимально до +15. При этом в Запорожской и местами в Николаевской областях будет ночью теплее всего - +14…+16 градусов.

Днем теплее всего будет на крайнем востоке, в Луганской области - +27…+29 градусов. В части регионов будет до +27 градусов, а именно:

на западе - Волынская и Ровенская;

на востоке - Донецкая;

на севере - в Черниговской;

в центре - в Полтавской.

В большинстве регионов будет в пределах +24…+26. На юге и в Запорожской области будет значительно холоднее, вероятно из-за дождей. Например, в Крыму, как и в других южных регионах, будет +21…+23 градусов, в Запорожской +22…+24.

В Киеве будет без осадков, ночью +12…+14, а днем - +24…+26.

Погода в Украине 27 мая (meteo.gov.ua)

Вторник, 28 мая

Во вторник, 28 мая, в Украине дожди, снова ж таки с грозами, будут "гулять" по тому же "квадрату", что и днем ранее, правда дождливый регион обойдет несколько регионов, например, Тернопольскую и Черкасскую области. Мокнуть будут юг, Запорожская область, в центре - Винницкая область.

Ночные градусы поделят Украину на несколько зон:

области, где ночью будет в пределах +13...+15;

регионы с ночной температурой +12...+14;

области с ночными "плюсами" в пределах - +14...+16;

на юге и в Запорожской области - +15...+17.

То же самое можно сказать будет и о погоде днем - соледарности ждать не стоит. Причем, дневная температура будет резко отличаться даже в пределах одного региона. Например, на крайнем западе днем будет +26...+28 (Ровенская и Волынская области), во Львовской и Тернопольской +25...+27 градусов, а в Черновицкой и в Ивано-Франковской - +21...+23 градусов.

В центральных областях, на севере и востоке будет в пределах +26...+28. Теплее всего - снова в Луганской области - до +29 градусов. На юге - непривычно холодно, вероятно из-за дождей. Тут температура днем в большинстве регионов не поднимется выше +21...+23, в Одесской области - максимально до +21.

В Киеве будет без дождей, ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов.

Погода в Украине 28 мая (meteo.gov.ua)

Среда, 29 мая

В среду, 29 мая, в Украине будут дожди с грозами повсеместно, кроме востоке.

Ночные температуры снова будут на +1...+2 градуса отличаться в зависимости от региона. В большинстве областей будут "популярными" три ночных диапазона - +12...+14, +13...+15, +14...+16. Холоднее всего ночью будет на западе - на Закарпатье, в Черновицкой и на Прикарпатье будет в пределах +11...+13. На востоке и в Запорожской области будет теплее ночью, чем на юге:

в Луганской области - +16...+18 градусов;

в Донецкой - +17...+19 градусов;

в Запорожской - +15...+17.

Днем холоднее всего будет в Одесской области - +19...+21. На втором месте западные области - Закарпатье, Прикарпатье, Черновицкая область - днем +21...+23. Также будет в большинстве регионов юга. Прохлада юга, по всей вероятности, зацепит и часть смежных центральных областей. Здесь тоже будут проскакивать +21...+23, хотя в тех центральных областях, что ближе к северу будет значительно теплее, местами +26...+28 градусов. В этот день эти показатели будут максимальными.

В Киеве ночью будет без дождей, +14...+16, днем вероятны осадки с грозами, +26...+28 градусов.

Погода в Украине 29 мая (meteo.gov.ua)

Четверг, 30 мая

В четверг, 30 мая, в Украине дождей станет меньше и они будут лить без гроз. Правда, осадков не будет в части южных областей, юго-востоке и собственно востоке. В частности, осадки на юге ожидаются исключительно в Одесской области.

Ночью на западе и в большинстве центральных областей температура будет держаться в районе +12...+14 градусов. На западе она "просядет" в Ивано-Франковской области - +11...+13. На юге и в Черниговской области будет в пределах +13..+15 градусов. Начиная с Полтавской области, в Сумах и в Запорожье, а также в Донецкой области ночью будет значительно теплее - +14...+16. Рекорды ночью будут бить:

Харьковская, Днепропетровская - +15...+17;

Луганская - +17...+19 градусов.

Днем также территорию Украины по температуре можно разделить на две части - до Полтавы и после. На западе, в части центра и юга в большинстве областей днем будет +21...+23. В нескольких западных регионах, например, во Львовской и на Прикарпатье термометры покажут и +20...+22 градусов. Теплее будет:

в Полтавской, Николаевской и Сумской областях - в пределах +22...+24;

в Херсонской - +24...+26;

в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской - +25...+27;

в Луганской - +26...+28 градусов.

В Киеве и днем, и ночью дождь, +21...+23 и +12...+14 градусов соответственно.

Погода в Украине 30 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 31 мая

В пятницу, 31 мая, дожди накроют практически всю территорию Украины, кроме двух областей юга - Херсонской и Николаевской. При этом, гроз в этот день не ожидается.

Ночью в большинстве регионов будет +12...+14, на Прикарпатье еще меньше +11...+13 градусов. В части центра, на севере и на юге и востоке будет теплее - +13...+15, +14...+16 в зависимости от региона. Максимально ночью температура поднимется до +15...+17 градусов в Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Днем практически повсеместно будет +24...+26, в том числе в части юга. Жарче всего будет на востоке и в Херсонской области - в пределах +26...+28, в Запорожской области - +25...+27 градусов. А холоднее всего днем будет в Харьковской области - +22...+24.

В Киеве и ночью и днем дождь - +12...+14 и +24....+26 градусов соответственно.

Погода в Украине 31 мая (meteo.gov.ua)