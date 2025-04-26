Зеленский после встречи с Макроном проводит тет-а-тет со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с британским премьером Киром Стармером. Это произошло после встречи украинского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Отметим, до этого президент встретился с французским лидером. Также сообщалось о планах на переговоры с итальянским премьером Джорджией Мелони и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную работу с союзниками, встречаясь тет-а-тет с премьер-министром Киром Стармером в Ватикане", - говорится в сообщении.

Зеленский в Ватикане

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, где также присутствовали лидеры многих других государств.

В ходе этого визита украинский лидер уже провел встречу как минимум с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главой Белого дома Дональдом Трампом. После встречи с президентом США, Зеленский назвал ее "очень символической".

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - сообщил украинский лидер.

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