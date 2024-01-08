В Чехии увеличили выплаты на жилье для украинских беженцев: детали

В Чехии с 1 января увеличили выплаты на жилье для уязвимых лиц со временной защитой. Повышение финансирования будет касаться более 60 тысяч украинских беженцев.

Это предусмотрено поправками к закону Lex Ukrajina, вступившими в силу с начала года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

С 1 января 2024 года в Чехии повысили выплаты на жилье для украинских беженцев из категории уязвимых лиц. Ожидается, что увеличенную компенсацию жилья получат около 66 тысяч человек со временной защитой.

В частности, в зарегистрированном жилье на одного человека будет выплачиваться 6000 крон (244 евро), в незарегистрированном – 4800 крон (195 евро). До сих пор выплаты были вдвое меньше – 3000 и 2400 крон соответственно. Максимальная выплата для семьи из 5 и более человек – 30 000 (1222 евро) и 24 000 крон (978 евро).

"Увеличение расходов на жилье для группы уязвимых лиц среди беженцев со временной защитой является ключевым. Мотивация иностранцев искать жилье в зависимости от их дохода и ситуации будет способствовать их лучшей интеграции в Чехии", – отметил министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

В настоящее время уязвимые лица имеют право на бесплатное жилье от государства неограниченное время, тогда как другие беженцы – всего 150 дней. С 1 сентября 2024 года все категории людей со временной защитой смогут проживать в предоставленном государством жилье до 90 дней. После истечения этого срока беженцам нужно будет выехать из бесплатного жилья и арендовать квартиру или комнату самостоятельно.

С 1 января обратиться за бесплатным государственным гуманитарным жильем можно будет только в KACPU (Региональный центр помощи Украине) в городе Острава. Оттуда беженцев расселят в регионы, где будут свободные места. Выбирать тип жилья или населенный пункт не будут разрешат.