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У Чехії збільшили виплати на житло для українських біженців: деталі

Чехія, Прага, Понеділок 08 січня 2024 13:27
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У Чехії збільшили виплати на житло для українських біженців: деталі Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії із 1 січня збільшили виплати на житло для вразливих осіб із тимчасовим захистом. Підвищення фінансування стосуватиметься понад 60 тисяч українських біженців.

Це передбачено поправками до закону Lex Ukrajina, які набули чинності з початку року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Із 1 січня 2024 року у Чехії підвищили виплати на житло для українських біженців із категорії вразливих осіб. Очікується, що збільшену компенсацію житла отримають приблизно 66 тисяч людей із тимчасовим захистом.

Зокрема, у зареєстрованому житлі на одну особу виплачуватиметься 6000 крон (244 євро), у незареєстрованому – 4800 крон (195 євро). Досі виплати були удвічі менші – 3000 та 2400 крон відповідно. Максимальна виплата для сім'ї із 5 і більше людей – 30 000 (1222 євро) та 24 000 крон (978 євро).

"Збільшення витрат на житло для групи вразливих осіб серед біженців із тимчасовим захистом є ключовим. Мотивація іноземців шукати житло залежно від їхнього доходу та ситуації сприятиме їх кращій інтеграції в Чехії", – зазначив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

На даний час вразливі особи мають право на безкоштовне житло від держави необмежений час, тоді як інші біженці – лише 150 днів. Із 1 вересня 2024 року всі категорії людей із тимчасовим захистом зможуть проживати у наданому державою житлі до 90 днів. Після вичерпання цього терміну біженцям треба буде виїхати з безплатного житла і орендувати квартиру чи кімнату самостійно.

Із 1 січня звернутися за безплатним державним гуманітарним житлом можна буде лише в KACPU (Регіональний центр допомоги Україні) в місті Острава. Звідти біженців розселять у регіони, де будуть вільні місця. Обирати тип житла чи населений пункт не дозволятимуть.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться для українців у Чехії цього року. Країна поступово коригує програму підтримки, щоб заохотити українців інтегруватися.

Раніше ми розповідали, що буде з українцями у Чехії після 2025 року. Влада дасть можливість залишитися тим, хто захоче.

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