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Сколько времени понадобится украинским военным, чтобы научиться системе Patriot

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 22:57
Сколько времени понадобится украинским военным, чтобы научиться системе Patriot Фото: система Patriot достаточно мощно поможет защитить небо Украины (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Для обучения управлению системой Patriot, по мнению американских оборонных чиновников, понадобится несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Как сообщил телеканал, обучение украинских военных будет проходить на территории Германии, а также еще одной, пока неизвестной страны. По словам экспертов канала, ракеты Patriot, которые получит Киев, обеспечат украинцам "качественное дополнение" в их противовоздушной обороне.

Кейли Майер, корреспондентка News Nation, ссылаясь на представителя оборонного ведомства, отметила в своем твите, что для обучения украинцев системе Patriot может понадобиться несколько месяцев.

"Ожидается, что обучение начнется в ближайшее время. Однако мы не знаем даты, когда система попадет в Украину", - подчеркнула она.

РБК-Украина сообщала, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передадут Украине, могут помочь нашей стране прогнать российскую авиацию и значительно усилит защиту неба.

Напомним, сегодня, 21 декабря, США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

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