Сколько времени понадобится украинским военным, чтобы научиться системе Patriot
Для обучения управлению системой Patriot, по мнению американских оборонных чиновников, понадобится несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
Как сообщил телеканал, обучение украинских военных будет проходить на территории Германии, а также еще одной, пока неизвестной страны. По словам экспертов канала, ракеты Patriot, которые получит Киев, обеспечат украинцам "качественное дополнение" в их противовоздушной обороне.
Кейли Майер, корреспондентка News Nation, ссылаясь на представителя оборонного ведомства, отметила в своем твите, что для обучения украинцев системе Patriot может понадобиться несколько месяцев.
"Ожидается, что обучение начнется в ближайшее время. Однако мы не знаем даты, когда система попадет в Украину", - подчеркнула она.
РБК-Украина сообщала, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передадут Украине, могут помочь нашей стране прогнать российскую авиацию и значительно усилит защиту неба.
Напомним, сегодня, 21 декабря, США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.
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