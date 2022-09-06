Засновник Pink Floyd написав лист Зеленській, де підтвердив свою ненависть до українців

Британський музикант, один із засновників легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритий лист до Олени Зеленської, в якому вкотре підтвердив свою українофобську позицію.

Що написав Роджер Вотерс

В тексті Вотерс, який нині мешкає в США, пише, що його серце "кров'ю обливається за всі українські та російські родини, спустошені страшною війною в Україні".

І його вразило інтерв'ю першої леді, в якому вона сказала, що "якщо підтримка України буде сильною, то криза буде коротшою".

І далі 78-річного артиста понесло.

"Якщо під "підтримкою України" ви маєте на увазі Захід, який продовжує постачати озброєння армії київського уряду, боюся, ви можете трагічно помилятися. Кидання пального у вигляді озброєння ніколи в минулому не спрацювало на скорочення війни, і зараз не спрацює, особливо тому, що в цьому випадку більшість пального кидається у вогонь з Вашингтона", - пише він.

Роджер Вотерс збожеволів (фото: facebook.com/rogerwaters)

Потім Вотерс просить Зеленську "вплинути на свого чоловіка" - президента України, щоб він "виконав свою передвиборчу обіцянку і закінчив громадянську війну на сході та приніс мир на Донбас", а ще визнав "часткову автономію Донецьку та Луганську".

Ще музикант хоче, щоб Зеленський "ратифікував і виконав усі "мінські домовленості".

Він вважає, що обраний передвиборчий курс президента "не влаштовував деякі політичні фракції, які переконали його діаметрально змінити курс, ігноруючи народний мандат".

"Сумно, що ваш чоловік погодився на ті тоталітарні, антидемократичні по відношенню до українського народу кроки, а злі сили екстремального націоналізму з тих пір керували Україною. Вони перетнули безліч червоних ліній, які були чітко встановлені вашими сусідами з РФ протягом багатьох років, і, як наслідок, вони, крайні націоналісти, поставили вашу країну на шлях до цієї катастрофічної війни", - звертається Вотерс до Зеленської.

Роджер Вотерс збожеволів (фото: facebook.com/rogerwaters)

Додамо, що це вже не перша українофобська заява екс-учасника Pink Floyd.

Так, у 2018-му він казав, що Революція Гідності 2014 року "була спланована Вашингтоном" і "спровокувала" Росію окупувати Крим.

"Севастополь дуже важливий для Росії та росіян. Існує безліч договорів і паперів, згідно яких Росія має права на це місто", - казав він.