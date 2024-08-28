В Чехии основателя фонда подозревают в хищении средств для украинских беженцев

"В этом случае государственный прокурор предъявил обвинение одному физическому лицу за деяние, которое было квалифицировано как мошенничество с субсидиями", - рассказал представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала, комментируя дело Гергеля.

По его словам, теперь основателю фонда Help Ukraine грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Издание отмечает, что фонд Help Ukraine в прошлом году получил от Минобразования Чехии два гранта в размере 20 млн чешских крон (более 880 тысяч долларов) на деятельность общественного центра “Розтылы”. Его открыли в апреле 2022 года - спустя два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину.

Такой центр должен был заниматься интеграцией украинских беженцев - детей и их родителей. В частности, это касалось бесплатного изучения чешского языка для украинских детей.

Но, как выяснили журналисты, фонд брал с родителей плату за обучение детей, а также не платил зарплату сотрудникам центра.

По данным правоохранителей, Гергель отправил около 2 миллионов чешских крон (почти 90 тысяч долларов) на счет своей матери на следующий день после получения фондом первого гранта в размере 15 миллионов чешских крон (665 тысяч долларов).

Позже он, вероятно, снял со счета фонда 6 млн наличными (266 тысяч долларов), одновременно еще 8 млн (355 тысяч долларов) было уплачено за покупку квартиры в Праге.