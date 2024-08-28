В Чехии основателя фонда подозревают в хищении средств для украинских беженцев

В Чехии основатель фонда Help Ukraine Владимир Гергель мог присвоить сотни тысяч долларов, которые предназначались для программ интеграции украинских беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СT24.
"В этом случае государственный прокурор предъявил обвинение одному физическому лицу за деяние, которое было квалифицировано как мошенничество с субсидиями", - рассказал представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала, комментируя дело Гергеля.
По его словам, теперь основателю фонда Help Ukraine грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Издание отмечает, что фонд Help Ukraine в прошлом году получил от Минобразования Чехии два гранта в размере 20 млн чешских крон (более 880 тысяч долларов) на деятельность общественного центра “Розтылы”. Его открыли в апреле 2022 года - спустя два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину.
Такой центр должен был заниматься интеграцией украинских беженцев - детей и их родителей. В частности, это касалось бесплатного изучения чешского языка для украинских детей.
Но, как выяснили журналисты, фонд брал с родителей плату за обучение детей, а также не платил зарплату сотрудникам центра.
По данным правоохранителей, Гергель отправил около 2 миллионов чешских крон (почти 90 тысяч долларов) на счет своей матери на следующий день после получения фондом первого гранта в размере 15 миллионов чешских крон (665 тысяч долларов).
Позже он, вероятно, снял со счета фонда 6 млн наличными (266 тысяч долларов), одновременно еще 8 млн (355 тысяч долларов) было уплачено за покупку квартиры в Праге.
Напомним, в Чехии проживает сотни тысяч украинских беженцев. Большинство уехало туда после начала полномасштабного вторжения РФ.
В частности, недавно стало известно, что с 1 августа в стране повысили выплаты на жилье для украинцев.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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