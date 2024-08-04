В Чехии повысили выплаты для украинских беженцев: какие теперь суммы помощи

В Чехии с 1 августа повысили выплаты на жилье для украинских беженцев. Эта мера связана с сокращением срока бесплатного проживания до 90 дней для всех категорий людей со временной защитой.

Какие будут суммы гуманитарной помощи и кто сможет ее получить, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukraina.radio.cz .

Выплаты увеличили, чтобы беженцы могли арендовать жилье

С 1 сентября в Чехии меняются правила предоставления бесплатного жилья для людей со временной защитой. Если до сих пор бесплатное размещение предоставлялось на первые 150 дней, то теперь – всего на 90 дней. Но основное изменение состоит в том, что уязвимые категории беженцев больше не будут иметь права на бесплатное жилье бессрочно. Им также придется выехать, если истекут 90 дней проживания за счет государства.

После этого нужно будет арендовать отдельное жилье или договариваться об оплате проживания в тех же общежитиях или гостиницах, где беженцы проживали бесплатно.

На начало июля в Чехии было зарегистрировано около 362 тысяч человек со временной защитой. По данным Минтруда, гуманитарную помощь получают около 97 тысяч украинских беженцев. Из них около 66 тысяч – "уязвимые". К таким относятся:

дети и подростки младше 18 лет;

студенты;

беременные;

люди старше 65 лет;

люди с инвалидностью и лица, ухаживающие за ними;

лица, ухаживающие за детьми до 6 лет.

Уже с сентября тысячи уязвимых беженцев рискуют остаться без крова. Ведь сложности состоят и в том, что сложно найти жилье в аренду, и в том, что многим не хватает средств на базовые нужды.

"В связи с тем, что с 1 сентября 2024 года иностранцы со временной защитой больше не будут иметь возможность бесплатно жить в гуманитарном жилье, необходимо в гуманитарной помощи откорректировать суммы зачисленных расходов на жилье таким образом, чтобы они были способны оплатить свои расходы на жилье, имеющееся на рынке жилья", - говорится в пояснении к постановлению правительства Чехии.

Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)

Какие будут суммы пособия на жилье

Для части беженцев выплата на жилье вырастет на 1600 крон (63 евро), кому-то - на 1000-1200 крон (39-47 евро).

На гуманитарную помощь могут рассчитывать домохозяйства беженцев, доходы которых не превышают прожиточный минимум плюс расходы на жилье, которые рассчитало министерство.

До сир пор выплаты на проживание в жилье, зарегистрированном в специальном реестре, составляли 6000 крон (237 евро) на уязвимое лицо и до 3000 крон (118 евро) для других. В незарегистрированном жилище эти суммы сокращены до 4800 (189 евро) и 2400 крон (95 евро). В одном домохозяйстве выплаты могут предоставить максимум пять человек.

К этому добавляется прожиточный минимум – 4860 крон (192 евро) на взрослого и 3490 крон (138 евро) на ребенка. Гуманитарная помощь составляет разницу между рассчитанной таким образом суммой и размером доходов домохозяйства.

С августа выплаты на оплату жилья, что является частью гуманитарной помощи беженцам, выросли до 6000 крон в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон для всех остальных. При этом больше не будет иметь значения, внесено ли жилье в реестр или нет.

Увеличение выплат будет означать, что теперь "неуязвимый" беженец в незарегистрированном жилье будет получать на 1600 крон больше ежемесячно, уязвимый из незарегистрированного жилья - на 1200 крон больше. В зарегистрированном жилье сумма для всех вырастет на 1000 крон, а для уязвимых не изменится, потому что они и так получают 6000 крон.

В то же время, омбусмен и консорциум 17 организаций, работающих с мигрантами, считают, что такое повышение выплат недостаточно, потому что не решит проблемы с арендой жилья. Также отмечается, социальная помощь на жилье, предусмотренная для чешских граждан, значительно выше.