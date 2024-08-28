UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чехії засновника фонду підозрюють у розкраданні коштів для українських біженців

Ілюстративне фото: у Чехії затримали засновника фонду Help Ukraine (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії засновник фонду Help Ukraine Володимир Гергель міг привласнити сотні тисяч доларів, які призначалися для програм інтеграції українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СТ24.

"У цьому випадку державний прокурор звинуватив одну фізичну особу за діяння, яке було кваліфіковано як шахрайство з субсидіями", - розповів представник прокуратури Праги Алеш Цимбала, коментуючи справу Гергеля.

За його словами, наразі засновнику фонду Help Ukraine загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

Видання зазначає, що фонд Help Ukraine минулого року отримав від Міносвіти Чехії два гранти у розмірі 20 млн чеських крон (понад 880 тисяч доларів) на діяльність громадського центру “Розтили”. Його відкрили у квітні 2022 року - через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Такий центр мав займатися інтеграцією українських біженців - дітей та їхніх батьків. Зокрема, це стосувалося безкоштовного вивчення чеської мови для українських дітей.

Але, як з'ясували журналісти, фонд брав з батьків плату за навчання дітей, а також не платив зарплату працівникам центру.

За даними правоохоронців, Гергель відправив близько 2 мільйонів чеських крон (майже 90 тисяч доларів) на рахунок своєї матері наступного дня після отримання фондом першого гранту у розмірі 15 мільйонів чеських крон (665 тисяч доларів).

Пізніше він, ймовірно, зняв з рахунку фонду 6 млн готівкою (266 тисяч доларів), одночасно ще 8 млн (355 тисяч доларів) було сплачено за купівлю квартири у Празі.

Що передувало

Нагадаємо, у Чехії проживає сотні тисяч українських біженців. Більшість поїхали туди після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що з 1 серпня у країні підвищили виплати на житло для українців.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВиплати