В Чехии открылась онлайн-регистрация на продление защиты: какие документы необходимы

В Чехии открылась онлайн-регистрация на продление временной защиты людей из Украины, которая продлится до 15 марта. После записи на прием в отделение МВД статус будет действовать до 30 сентября 2024 года.

Какие документы необходимо предоставить во время онлайн-регистрации, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

В Чехии начал работу сайт для онлайн регистрации на продление временной защиты до 2025 года. Заполнение информации и за запись на физический прием в подразделение МВД Чехии является первым этапом процедуры и автоматически продлевает статус до 30 сентября 2024 года. Во время визита беженцы получат визовую наклейку, которая продлит временную защиту до 2025 года.

Первым шагом регистрации на сайте является создание новой учетной записи. Беженцам нужно указать свой электронный адрес. Также нужно будет предоставить следующую информацию:

фамилия и имя, номер паспорта и номер первой визы временной защиты;

место жительства в Чехии.

При регистрации ребенка до 15 лет следует указать:

адрес и название школы или детского сада, в который ходит ребенок;

документ, подтверждающий связь взрослого с ребенком (свидетельство о рождении, нотариально заверенная доверенность от родителей ребенка или афидевит в отделении органа социально-правовой защиты детей (OSPOD). Позже могут попросить предъявить оригинал или заверенную копию документа, также нужно будет отдать обычную копию свидетельства о рождении или решения официального органа.

Беженцы старше 15 лет могут регистрироваться самостоятельно.

Во время онлайн-регистрации будет предложено заполнить краткую анкету для понимания потребностей беженцев и улучшения качества услуг.

На адрес электронной почты поступит письмо с подтверждением регистрации.

Маломобильные люди, которые находятся в специальных учреждениях с уходом, также должны регистрироваться на продление защиты онлайн. Если человек не может посетить отделение МВД, необходимо предоставить медицинскую справку или другой документ, подтверждающий это. Сотрудник учреждения, где находится маломобильный человек, может получить визовую наклейку на основании доверенности. МВД советует обращаться по телефону +420 974 801 802.