В Чехии поссорились президент и глава МИД: что известно

Чехия, Вторник 27 января 2026 20:59
В Чехии поссорились президент и глава МИД: что известно Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Чехии вспыхнул скандал между президентом страны Петром Павелом и министром иностранных дел Петром Мацинкой. Причиной скандала стало несогласие в вопросе назначения одного из министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и Novinky.

Так, Павел обвинил Мацинку в шантаже, поскольку последний угрожал советнику президента из-за отказа Павела назначить министром окружающей среды Филиппа Турека. Персона последнего фигурирует в многочисленных скандалах.

Отмечается, что скандал между Павелом и Мацинкой стал показателем глубокого раскола в политике Чехии. Президент противостоит правительству премьер-министра Андрея Бабиша, поскольку Павел устойчиво прозападный и предан интересам НАТО и ЕС.

Турек разлада

Президент Павел заблокировал кандидатуру Турека, поскольку тот фигурировал в ряде скандалов и становился фигурантом расследований. Решение президента вызвало ярость у Мацинки.

"Он (Павел) будет иметь покой, если я получу Турека на должности в министерстве охраны окружающей среды. Если нет, я сожгу мосты таким образом, что это попадет в учебники по политологии как крайний случай сосуществования", - написал Мацинка советнику Павела.

Также Мацинка пригрозил, что Павел, мол, будет "шокирован последствиями", если "ничего не сделает". Президент, в свою очередь, заявил, что Мацинка занимается шантажом. Полиция, по словам Павела, проверила сообщения и подтвердила, что они настоящие.

"Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Я считаю это неприемлемым и, в наших демократических условиях, абсолютно нетерпимым", - сказал он.

Не шантаж

Со своей стороны Мацинка отверг обвинения в шантаже и в свою очередь, обвинил Павела в якобы "превышении конституционных полномочий". Также Мацинка выступил против того, чтобы Павел возглавлял делегацию Чехии на саммите НАТО.

"Завтра я отправляюсь в Брюссель, где у меня запланированы серьезные встречи, и я проведу их в ситуации, когда президент выразит свою волю исправить свое конституционное несоответствие, или же нет. Похоже, что он этого не сделает", - заявил он.

Мацинка добавил, что по его мнению, возглавить делегацию якобы должен премьер Бабиш. При этом он довольно малопонятно объяснил свою позицию, озвучив очередные обвинения в адрес Павела.

"Президент не действует в рамках конституции, поэтому я считаю, что на предстоящем саммите НАТО в июле главой чешской делегации должен быть не президент, а премьер-министр", - сказал он.

Конфликт из-за самолетов

Отметим, недавно Павел вступил в конфликт с правительством Бабиша из-за возможной передачи учебно-боевых истребителей L-159 Украине. До этого ранее Павел заявлял, что передача самолетов возможна, и они могли бы быть эффективными для борьбы с беспилотниками.

Однако через некоторое время выступил Бабиш, который заявил, что, мол, поставил точку в дискуссиях относительно возможной поставки Украине легких боевых самолетов L-159 - по версии премьера, Киев их не получит.

