В Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов

Результаты опроса свидетельствуют о том, что пророссийский кандидат в президенты Чехии бывший премьер-министр Андрей Бабиш проигрывает во втором туре выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты опроса населения Чехии.
По данным опроса, во втором туре прогнозируется победа
При этом 76 процентов опрошенных четко уверены в своем выборе и поддерживаемом человеке. Еще 10,5% заявили, что пойдут на голосование, но еще не выбрали за кого отдать свой голос.
Известно, что Бабиша больше поддерживают в Устецком и Карловарском регионах, а вот Павела в
Ранее РБК-Украъна сообщало, что во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.
Ранее мы сообщали, что правительство Чехии приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год – до марта 2024 года.
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