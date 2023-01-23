В Чехии пророссийскому кандидату прогнозируют проигрыш во втором туре президентских выборов

По данным опроса, во втором туре прогнозируется победа

При этом 76 процентов опрошенных четко уверены в своем выборе и поддерживаемом человеке. Еще 10,5% заявили, что пойдут на голосование, но еще не выбрали за кого отдать свой голос.

Известно, что Бабиша больше поддерживают в Устецком и Карловарском регионах, а вот Павела в