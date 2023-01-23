У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів

За даними опитування, у другому турі прогнозується перемога

При цьому 76 відсотків опитаних чітко впевнені у своєму виборі та людині, яку підтримують. Ще 10,5 відсотка заявили, що підуть на голосування, але ще не обрали за кого віддати свій голос.

Відомо, що Бабіша найбільше підтримують у Устецькому та Карловарському регіонах, а от Павела в