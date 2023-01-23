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У Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів

Фото: у Чехії проросійському кандидату прогнозують програш в другому турі президентських виборів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Результати опитування свідчать про те, що проросійський кандидат в президенти Чехії, колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш програє у другому турі виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування населення Чехії.

За даними опитування, у другому турі прогнозується перемога

При цьому 76 відсотків опитаних чітко впевнені у своєму виборі та людині, яку підтримують. Ще 10,5 відсотка заявили, що підуть на голосування, але ще не обрали за кого віддати свій голос.

Відомо, що Бабіша найбільше підтримують у Устецькому та Карловарському регіонах, а от Павела в

Раныше РБК-Украъна повыдомляло, що у другий тур виборів президента Чехії вийшли колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш та ексгенерал НАТО Петер Павел.

Раніше ми повідомляли, що уряд Чехії прийняв рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року.

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