Выборы в Чехии. Кандидаты объединились против пророссийского лидера гонки
Во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktualne.
После проигрыша в первом туре одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова заявила, что поддерживает кандидата Петра Павела ради его победы над пророссийским лидером гонки Андреем Бабишем.
"Здесь по-прежнему существует большое зло, и это зло зовут Андрей Бабиш. Это зло не исчезло, и оно по-прежнему набирает достаточное количество процентов на этих выборах. У нас есть человек, владеющий СМИ, депутатами парламента, а теперь она хочет владеть и Ланами (село, где расположена летняя резиденция чешского президента Ланский замок. - ред.)", - сказала Нерудова.
Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана, который покидает пост после 10 лет.
Напомним, на днях в Чехии прошел первый тур выборов на пост президента.
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