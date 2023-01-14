Выборы в Чехии. Кандидаты объединились против пророссийского лидера гонки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktualne .

После проигрыша в первом туре одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова заявила, что поддерживает кандидата Петра Павела ради его победы над пророссийским лидером гонки Андреем Бабишем.

"Здесь по-прежнему существует большое зло, и это зло зовут Андрей Бабиш. Это зло не исчезло, и оно по-прежнему набирает достаточное количество процентов на этих выборах. У нас есть человек, владеющий СМИ, депутатами парламента, а теперь она хочет владеть и Ланами (село, где расположена летняя резиденция чешского президента Ланский замок. - ред.)", - сказала Нерудова.

Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана, который покидает пост после 10 лет.