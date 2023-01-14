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Выборы в Чехии. Кандидаты объединились против пророссийского лидера гонки

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Чехия, Суббота 14 января 2023 18:32
Выборы в Чехии. Кандидаты объединились против пророссийского лидера гонки Фото: кандидаты на выборах объединились против пророссийского лидера гонки (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и эксгенерал НАТО Петер Павел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktualne.

После проигрыша в первом туре одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова заявила, что поддерживает кандидата Петра Павела ради его победы над пророссийским лидером гонки Андреем Бабишем.

"Здесь по-прежнему существует большое зло, и это зло зовут Андрей Бабиш. Это зло не исчезло, и оно по-прежнему набирает достаточное количество процентов на этих выборах. У нас есть человек, владеющий СМИ, депутатами парламента, а теперь она хочет владеть и Ланами (село, где расположена летняя резиденция чешского президента Ланский замок. - ред.)", - сказала Нерудова.

Второй тур выборов состоится через две недели. Победитель заменит на посту действующего президента Милоша Земана, который покидает пост после 10 лет.

Напомним, на днях в Чехии прошел первый тур выборов на пост президента.

Ранее мы сообщали, что правительство Чехии приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год – до марта 2024 года.

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