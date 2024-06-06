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В Чехии озвучили вероятную причину аварии с поездами, в которой погибли украинки

Четверг 06 июня 2024 16:29
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В Чехии озвучили вероятную причину аварии с поездами, в которой погибли украинки Фото: авария с поездами в Чехии (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Специальная комиссия все еще определяет причину, по которой столкнулись поезда в Чехии. Однако материальный ущерб оценивается в 110 миллионов чешских крон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр транспорта Чехии Мартин Купка в Twitter.

По его словам, по состоянию на 07:30 четверга по местным, чешским специалистам удалось возобновить движение по одному пути с пониженной скоростью на ключевом железнодорожном узле.

Кроме того, на месте трагедии работает специальная Железнодорожная инспекция, которая уже приступила к расследованию причин аварии.

"Согласно выводам Инспекции, был пересечен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда (проезд поезда на красный сигнал светофора – ред.). Было ли это технической неисправностью, человеческой ошибкой или сочетанием обоих факторов, является предметом детального расследования, и сейчас невозможно предусмотреть конкретные выводы", – написал Купка.

ДТП с поездами в Чехии

Вечером среды, 5 июня, в Чехии произошла масштабная авария с участием поездов.

Позже выяснилось, что один из поездов направлялся в Украину. Сначала в "Укрзализныце" заявили, что среди жертв и раненых украинцев нет.

Однако позже в МИД Украины заявили, что в результате трагедии погибли две Украины.

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Чехия Поезд Авария Укрзализныця
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