Следовал в Украину. В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, есть жертвы и раненые

В чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, следовавший в Чоп (Украина), столкнулся "лоб в лоб" с грузовым поездом ČD Cargo. Известно, что из-за железнодорожной аварии погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский новостной портал iDNES.cz .

Трагический инцидент произошел возле новой станции в центре города Пардубице около одиннадцати вечера 5 июня.

По словам спикера пожарных местного Управления железной дороги Мартина Кавки, некоторые из раненых которых в тяжелом состоянии.

Отмечается, что среди пострадавших также есть дети.

На месте железнодорожного ДПТ работают все экстренные службы, задействована авиация (вертолеты).

Министр внутренних дел Вит Ракушан вместе с министром транспорта Мартином Купкой также отправились на место. Глава МВД страны около двух часов ночи заявил, что из-за столкновения поездов четыре человека погибли, еще 23 получили ранения.

Na místě stále probíhají vyprošťovací a záchranné práce. Policisté začali s evakuací cestujících z vlaku. #policiepak pic.twitter.com/YOVvJry3wm — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

Как пишет издание Hospodářské noviny, поезд RegioJet проехал мимо знака остановки. Предварительно, это могла быть причина столкновения с грузовым поездом.

Для расследования ДТП железнодорожная инспекция направила восемь следователей.

Железнодорожное ДПТ в Пардубице в Чехии с пассажирским экспрессом и грузовым поездом (фото: idnes.cz)