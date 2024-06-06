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У Чехії озвучили ймовірну причину аварії з потягами, у якій загинули українки

Четвер 06 червня 2024 16:29
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У Чехії озвучили ймовірну причину аварії з потягами, у якій загинули українки Фото: аваря з потягами у Чехії (скріншот)
Автор: Наталія Кава

Спеціальна комісія все ще визначає причину, по якій зіштовхнулись потяги у Чехії. Однак матеріальні збитки оцінюються у 110 мільйонів чеських крон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр транспорту Чехії Мартін Купка у Twitter.

За його словами, станом на 07:30 четверга за місцевим, чеським спеціалістам вдалося відновити рух по одній колії зі зниженою швидкістю на ключовому залізничному вузлі.

Окрім того, на місці трагедії працює спеціальна Залізнична інспекція, яка вже розпочала розслідування причин аварії.

"Згідно з висновками Інспекції, був перетнутий сигнал у положенні, що забороняє проїзд швидкісного пасажирського поїзда (проїзд потяга на червоний сигнал світлофора - ред.). Чи було це технічною несправністю, людською помилкою або поєднанням обох факторів, є предметом детального розслідування, і наразі неможливо передбачити конкретні висновки", - написав Купка.

ДТП із поїздами в Чехії

Увечері середи, 5 червня в Чехії сталася масштабна аварія за участю поїздів.

Пізніше з'ясувалось, що один з потягів прямував до України. Спочатку в "Укрзалізниці" заявили, що серед жертв і поранених українців немає.

Однак пізніше у МЗС України заявили, що в результаті трагедії загинули дві України.

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Чехія Потяг Аварія Укрзалізниця
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