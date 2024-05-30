У Чехии "нет проблем", если Украина будет наносить удары по территории РФ, - МИД

Чехия не возражает против того, чтобы Украина использовала боеприпасы и оружие, поставленные Прагой, для нанесения ударов по целям на российской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора», - сказал он. По его словам, это включает "атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории". "Это правило для поставок, которые осуществляются из Чехии", - подчеркнул министр.