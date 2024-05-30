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У Чехии "нет проблем", если Украина будет наносить удары по территории РФ, - МИД

Четверг 30 мая 2024 15:48
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У Чехии "нет проблем", если Украина будет наносить удары по территории РФ, - МИД Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия не возражает против того, чтобы Украина использовала боеприпасы и оружие, поставленные Прагой, для нанесения ударов по целям на российской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора», - сказал он.

По его словам, это включает "атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории".

"Это правило для поставок, которые осуществляются из Чехии", - подчеркнул министр.

Удары по территории России

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, страны-союзники активно поддерживают Украину, в том числе предоставляя военную помощь. Однако, до сих пор они не разрешали использовать свое оружие на территории России.

В последнее время наблюдается тенденция к пересмотру этой позиции.

Тем не менее, не все страны готовы к этому шагу. К примеру, глава МИД Италии Антонио Таяни высказался против такой возможности.

Подробнее о том, кто разрешил удары по территории России - в материале РБК-Украина.

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