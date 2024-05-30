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Италия не поддерживает использование ее оружия против территории России

Четверг 30 мая 2024 11:37
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Италия не поддерживает использование ее оружия против территории России Фото: Италия не поддерживает использование ее оружия против территории России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Италия выступает против того, чтобы Украина использовала присланное ей оружие для ударов по российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, которого цитирует Sky News.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - заявил Таяни.

Sky News напоминает о том, что в этот понедельник вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.

"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - заявил он и призвал всех, кто "хочет войны" поехать воевать в Украину.

Ограничение использования вооружения

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией, Запад не позволял Украине применять его оружие против российской территории. Впрочем, в последнее время ряд членов Альянса начал пересматривать свое решение.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, удары по российским территориям были бы не наступлением, а защитой от воздушных обстрелов со стороны страны-террориста.

Детальнее о том, кто снял запрет на использование оружия, а кто выступает против этого - в материале РБК-Украина.

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