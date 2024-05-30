У Чехії "немає проблем", якщо Україна завдаватиме ударів по території РФ, - МЗС

Чехія не заперечує проти того, щоб Україна використовувала боєприпаси та зброю, які поставила Прага, для нанесення ударів по цілях на російській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

"У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора", - сказав він.

За його словами, це включає "атаки, які обов'язково повинні відбуватися на російській території".

"Це правило для поставок, які здійснюються з Чехії", - підкреслив міністр.