У Чехії "немає проблем", якщо Україна завдаватиме ударів по території РФ, - МЗС
Чехія не заперечує проти того, щоб Україна використовувала боєприпаси та зброю, які поставила Прага, для нанесення ударів по цілях на російській території.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
"У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора", - сказав він.
За його словами, це включає "атаки, які обов'язково повинні відбуватися на російській території".
"Це правило для поставок, які здійснюються з Чехії", - підкреслив міністр.
Удари територією Росії
З 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, країни-союзники активно підтримують Україну, зокрема надаючи військову допомогу. Однак, досі вони не дозволяли використовувати свою зброю на території Росії.
Останнім часом спостерігається тенденція до перегляду цієї позиції.
Проте не всі країни готові до цього кроку. Наприклад, глава МЗС Італії Антоніо Таяні висловився проти такої можливості.
Детальніше про те, хто дозволив удари по території Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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