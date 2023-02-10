Чехия обвинила Россию в дезинформационной кампании против избрания президента

Фальшивое видео, на котором избранный президент Чехии Петр Павел якобы заявляет о необходимости вступления Праги в войну с Москвой, было создано и распространено российской стороной, чтобы помешать его избранию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Чехии .

Ведомство в четверг обнародовало анализ дезинформации и манипуляций во время выборов президента страны в январе 2023 года. Чаще всего, по подсчетам чешского МВД, в первом туре выборов нападки были направлены против Павела, его главного соперника Андрея Бабиша и Дануши Нерудовой, которая заняла третье место.

В то же время после первого тура нападки на Бабиша исчезли, а против Павела "поднялась широкая и массовая волна онлайн-атак по всей квазимедийной экосистеме", говорится в анализе правоохранительного ведомства Чехии.

"В этом контексте стоит отметить, что перед вторым туром выборов появилось широко распространенное и манипулятивно смонтированное видео, в котором Павел якобы заявил, что Чешская Республика должна вступить в войну с Российской Федерацией, хотя на самом деле он никогда публично об этом не заявлял", - напоминают в чешском МВД.

Там указывают, что видео первым опубликовал Telegram-аккаунт neČT24, который принадлежит российскому пропагандистскому СМИ Sputnik, включенному в санкционный список Европейского союза.

"Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте президентских выборов в Чехии в 2023 году была зафиксирована дезинформационная деятельность иностранного государства, направленная на нанесение вреда одному из кандидатов", - говорится в сообщении.

Среди других манипуляций МВД Чехии, направленных на дискредитацию легитимности выборов, отметило утверждение о якобы манипулятивной регистрации кандидатов и утверждение о том, что на выборы якобы влияли извне.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Напомним, ранее стало известно, что Павел планирует посетить Украину с рабочим визитом весной.

Также мы писали, что, по словам Павела, Украина должна стать членом НАТО после завершения войны с Россией.

Более детально о новоизбранном президенте Чехии можете узнать в материале РБК-Украина.

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