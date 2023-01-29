Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной

Сегодня, 26 января, новоизбранный президент Чехии Петр Павел подтвердил, что намерен весной приехать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Prima .

По его словам, он приедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он объяснил, что идея совместной поездки с Чапутовой родилась случайно, ведь они оба планировали совершить такой визит.

"Она сказала, что это походило на телепатию, что мы будто обменялись мнениями", - сказал Павел.

Он также отметил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического Альянса, который должен пройти в Вильнюсе в июле 2023 года.