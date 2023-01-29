Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Сегодня, 26 января, новоизбранный президент Чехии Петр Павел подтвердил, что намерен весной приехать в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Prima.
По его словам, он приедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он объяснил, что идея совместной поездки с Чапутовой родилась случайно, ведь они оба планировали совершить такой визит.
"Она сказала, что это походило на телепатию, что мы будто обменялись мнениями", - сказал Павел.
Он также отметил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического Альянса, который должен пройти в Вильнюсе в июле 2023 года.
Напомним, 28 января в Чехии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Отмечается, что в последнем туре генерал НАТО Петер Павел набрал 58,32%.
В своем материале РБК-Украина рассказывает, что известно об избранном президенте Чехии и почему его победа важна для нашей страны.
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