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Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной

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Чехия, Воскресенье 29 января 2023 16:23
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной Фото: президент Чехии Петр Павел (flickr.com nato)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 января, новоизбранный президент Чехии Петр Павел подтвердил, что намерен весной приехать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Prima.

По его словам, он приедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Он объяснил, что идея совместной поездки с Чапутовой родилась случайно, ведь они оба планировали совершить такой визит.

"Она сказала, что это походило на телепатию, что мы будто обменялись мнениями", - сказал Павел.

Он также отметил, что такой визит состоится до саммита Североатлантического Альянса, который должен пройти в Вильнюсе в июле 2023 года.

Напомним, 28 января в Чехии завершился подсчет голосов на выборах президента страны. Отмечается, что в последнем туре генерал НАТО Петер Павел набрал 58,32%.

В своем материале РБК-Украина рассказывает, что известно об избранном президенте Чехии и почему его победа важна для нашей страны.

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