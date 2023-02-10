Чехія звинуватила Росію у дезінформаційній кампанії проти обрання президента

Фальшиве відео, на якому обраний президент Чехії Петро Павло нібито заявляє про необхідність вступу Праги у війну з Москвою, було створене та поширене російською стороною, щоб перешкодити його обранню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС Чехії .

Відомство у четвер оприлюднило аналіз дезінформації та маніпуляцій під час виборів президента країни у січні 2023 року. Найчастіше, за підрахунками чеського МВС, у першому турі виборів нападки були спрямовані проти Павела, його головного суперника Андрія Бабіша та Дануші Нерудової, яка посіла третє місце.

Водночас після першого туру нападки на Бабіша зникли, а проти Павела "піднялася широка та масова хвиля онлайн-атак по всій квазімедійній екосистемі", йдеться в аналізі правоохоронного відомства Чехії.

"У цьому контексті варто зазначити, що перед другим туром виборів з'явилося широко поширене та маніпулятивно змонтоване відео, в якому Павло нібито заявив, що Чеська Республіка має вступити у війну з Російською Федерацією, хоча насправді він ніколи публічно про це не заявляв", - нагадують у чеському МВС.

Там вказують, що відео першим опублікував Telegram-аккаунт neČT24, який належить російському пропагандистському ЗМІ Sputnik, включеному до списку санкцій Європейського союзу.

"Таким чином, можна зробити висновок, що в контексті президентських виборів у Чехії у 2023 році було зафіксовано дезінформаційну діяльність іноземної держави, спрямовану на завдання шкоди одному з кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Серед інших маніпуляцій МВС Чехії, спрямованих на дискредитацію легітимності виборів, зазначило твердження про нібито маніпулятивну реєстрацію кандидатів та твердження про те, що на вибори нібито впливали ззовні.

Петро Павло сприйме присягу і стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, який перебував на ній два терміни - десять років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Павло планує відвідати Україну з робочим візитом навесні.

Також ми писали, що, за словами Павела, Україна має стати членом НАТО після завершення війни з Росією.

Більш детально про новообраного президента Чехії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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