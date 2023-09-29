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Чехия собирается признать Россию "самой серьезной угрозой"

Фото: Чехия признает Россию самой серьезной угрозой для страны (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Новая оборонная стратегия Чехии определяет Россию как наиболее серьезную угрозу для страны. Поэтому власти намерены усилить оборонный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Správy.

Усиление обороны Чехии

Чехия с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает нашему государству и показывает свою антироссийскую политику. На фоне этого страна усугубляет оборонный сектор.

Так, в конце июня этого года США одобрили продажу Чехии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования к ним.

А в августе Чехия ратифицировала соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами Америки, разрешив американским солдатам базироваться в стране.

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Чехия