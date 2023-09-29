Чехия собирается признать Россию "самой серьезной угрозой"

Усиление обороны Чехии
Чехия с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает нашему государству и показывает свою антироссийскую политику. На фоне этого страна усугубляет оборонный сектор.
Так, в конце июня этого года США одобрили продажу Чехии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования к ним.
А в августе Чехия ратифицировала соглашение о сотрудничестве в области обороны с Соединенными Штатами Америки, разрешив американским солдатам базироваться в стране.
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