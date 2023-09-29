Чехія збирається визнати Росію "найсерйознішою загрозою"

Посилення оборони Чехії

Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає нашій державі та показує свою антиросійську політику. На фоні цього країна посилює оборонний сектор.

Так, в кінці червня цього року США схвалили продаж Чехії винищувачів F-35 і супутнього обладнання до них.

А в серпні Чехія ратифікувала угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами Америки, дозволивши американським солдатам базуватись в країні.

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