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Чехія збирається визнати Росію "найсерйознішою загрозою"

Фото: Чехія визнає Росію найсерйознішою загрозою для країни (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Нова оборонна стратегія Чехії визначає росію як найсерйознішу загрозу для країни. Через це влада має намір посилити оборонний сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Správy.

Посилення оборони Чехії

Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає нашій державі та показує свою антиросійську політику. На фоні цього країна посилює оборонний сектор.

Так, в кінці червня цього року США схвалили продаж Чехії винищувачів F-35 і супутнього обладнання до них.

А в серпні Чехія ратифікувала угоду про співпрацю в галузі оборони зі Сполученими Штатами Америки, дозволивши американським солдатам базуватись в країні.

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Чехія